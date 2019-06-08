Летчики Южного военного округа победили в конкурсе "Авиадартс"

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Четвертая армия ВВС и ПВО из состава Южного военного округа стала победителем всероссийского конкурса "Авиадартс", проходившего в Крыму с 24 мая по 8 июня. Летчики этой армии получили право представлять Вооруженные силы РФ на международных соревнованиях, которые состоятся в августе на полигоне Дубровичи в Рязани.

Завершившийся конкурс проходил в семи номинациях. Пилоты 4-й армии были лучшими в испытаниях для истребительной, бомбардировочной, штурмовой и армейской авиации на боевых вертолетах. В номинации армейской авиации на транспортно-боевых вертолетах победителями стали экипажи Центрального военного округа из Новосибирска, среди экипажей дальней и военно-транспортной авиации лучшими были представители полков из Иркутской и Псковской областей.

Кубок победителя российского этапа конкурса вручил замглавкома ВКС Андрей Юдин. "Первое место заняла 4-я армия ВВС и ПВО. Это армия, где целенаправленно готовят воздушных бойцов, которые побеждают", - сказал генерал-лейтенант. Он добавил, что "Авиадартс" проводится на Крымском полуострове второй раз, до этого конкурс был в 2016 году.

Как сказал журналистам представитель команды, победившей в номинации "Истребительная авиация", капитан Константин Артемьев, перед соревнованиями экипаж продумывал тактические приемы. "Мы выполняли полеты на воздушную разведку, на слаженный пилотаж в паре, маневренные воздушные бои. Самым сложным стали маневренные бои".

В соревнованиях в Крыму приняли участие около 60 экипажей, выступавших на самолетах МиГ-29СМТ, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35, Су-34, Су-24М, Су-25, Ту-22М3, Ил-76МД и вертолетах Ми-24, Ми-35, Ка-52, Ми-8. Для конкурса на полигоне под Феодосией были созданы более 70 наземных целей, среди которых аэродром, ракетные и зенитные комплексы. Летчики соревновались в ведении разведки, пилотировании, преодолении систем ПВО условного противника. Жюри оценивало умение конкурсантов применять боевые средства по наземным целям, а у экипажей военно-транспортной авиации - умение десантировать грузы.