Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" впервые пересек экватор

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Торжественные мероприятия по случаю первого пересечения экватора прошли в субботу на фрегате "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" Северного флота (СФ) в Тихом океане. Об этом сообщили в пресс-службе СФ.

"По флотской традиции на борту прошел шуточный театрализованный праздник с участием владыки морей и океанов Нептуна, который поздравил экипаж с переходом из Северного в Южное полушарие Земли и облил всех участников забортной морской водой", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, мероприятие проходило на вертолетной площадке фрегата. Температура воздуха во время проведения представления составляла 28 градусов, океанская вода была холоднее всего на 2 градуса.

Выполняющий задачи дальнего похода отряд кораблей и судов обеспечения СФ во главе с фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" продолжает движение к берегам Южной Америки. На следующей неделе североморцы совершат деловой заход в одну из стран на западном побережье континента.

Фрегат вышел в первый в своей истории дальний поход 26 февраля. На сегодня корабль прошел более 24,5 тыс. морских миль, выполнил несколько общекорабельных учений оборонительного и спасательного характера, а также совершил деловые заходы в Джибути и на остров Шри-Ланка для пополнения запасов и отдыха экипажа.

В конце апреля фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию военно-морских сил Народной освободительной армии Китая, после чего совершил заход в главную базу Тихоокеанского флота - Владивосток, где встретил День Победы.