На дне Черного моря у побережья Кубани разминировали боеприпасы

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Водолазы Новороссийской военной морской базы Черноморского флота (ЧФ) завершили работы по отчистке акватории Черного моря у берегов Краснодарского края, где обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, говорится в предоставленном журналистам сообщении отдела информационного обеспечения ЧФ.

"Военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота завершили работы по очистке акватории Черного моря в районе Кавказского побережья от боеприпасов времен Великой Отечественной войны. В течение 10 дней водолазы обезвредили более 30 взрывоопасных предметов, среди которых артиллерийские снаряды, авиационные бомбы и якорные мины, залегающие на глубинах до 10 м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что данные о том, где находятся взрывоопасные предметы, поступили от специализированной организации, занимающейся дистанционным магнитометрическим и гидролокационным обследованием морского дна. Для выполнения работ по разминированию задействовали противодиверсионный катер "Грачонок" с группой водолазов, боеприпасы уничтожали на месте дистанционным подрывом с использованием электродетонаторов.

Ранее сообщалось, что в самом Новороссийске, его пригороде и в море неподалеку от города осталось множество боеприпасов времен Великой Отечественной войны, часть из которых - неразорвавшиеся.