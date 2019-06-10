Самолеты А-50 отследят воздушную обстановку над Черным морем на фоне учений НАТО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июня. /ТАСС/. Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 проконтролируют воздушную обстановку над Черным морем на фоне масштабных учений НАТО, которые проходят на территории ряда причерноморских государств Восточной Европы. Об этом сообщил журналистам в понедельник начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

"Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 ВКС России совершили перелет на один из оперативных аэродромов, дислоцированных в Краснодарском крае. После дозаправки топливом экипажи А-50 приступили к выполнению задач по контролю радиолокационной обстановки в воздушном пространстве в зоне границы РФ над черноморским побережьем Крыма и Кубани. Полеты авиации ВКС России проводятся на фоне масштабных учений НАТО, которые проходят на территории ряда причерноморских государств Восточной Европы", - сказал он.

Астафьев уточнил, что в воздушном пространстве над нейтральными водами Черного моря сопровождение самолета ДРЛО А-50 ВКС России обеспечивают истребители Су-27СМ3 объединения ВВС и ПВО ЮВО. "Контроль обстановки воздушными средствами дальнего обнаружения позволит не допустить возможных инцидентов с участием гражданских кораблей и воздушных судов, которые могут случайно оказаться в зоне учений вооруженных сил стран НАТО", - отметил начальник пресс-службы.

По инициативе НАТО в мае-июне на территории Болгарии, Румынии, Венгрии, Хорватии, Словении и Северной Македонии проходит серия многонациональных и национальных учений, которые связаны между собой - Saber Guardian - 2019, "Шабла - 2019", Strike Back - 2019 и Swift Response - 2019. В них примут участие военнослужащие Болгарии, США, Великобритании, Украины, Греции, Северной Македонии, Канады и Италии, всего - до 6 тыс. человек. Цель учений - совершенствование оперативных способностей и совместимости подразделений.