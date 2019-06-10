Квадрокоптеры впервые поступили на вооружение российских военных на Северном Кавказе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июня. /ТАСС/. Разведывательные квадрокоптеры впервые поступили на вооружение в соединения Южного военного округа на Северном Кавказе и в Закавказье. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе округа.

"Более десяти квадрокоптеров поступило на вооружение", - уточнили в округе.

В сообщении поясняется, что новые беспилотники будут применяться в составе авиационных и разведывательных подразделений, а также будут использоваться для контроля территории округа.

В пресс-службе отметили, что поступившие беспилотники обладают "улучшенными характеристиками по времени, дальности и скорости полета, низкой шумностью, ориентируются в пространстве с помощью системы "ГЛОНАСС".