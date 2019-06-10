Малый ракетный корабль "Ингушетия" спустят на воду 11 июня в Татарстане

ТАСС, 11 июня. Торжественная церемония спуска на воду малого ракетного корабля проекта 21631 "Ингушетия" состоится во вторник в Татарстане. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Военно-морского флота России Игорь Дыгало.

"По указанию главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова в Республику Татарстан сегодня прибудет группа представителей Главного командования Военно-морского флота во главе с начальником управления кораблестроения ВМФ контр-адмиралом Владимиром Тряпичниковым, где примет участие торжественной церемонии спуска на воду восьмого ... малого ракетного корабля проекта 21631 "Ингушетия". Цермония состоится на АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького", - уточнил Дыгало.

Экипаж корабля уже прошел подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ России в Санкт-Петербурге.

В настоящее время в составе ВМФ России несут службу семь кораблей проекта 21631 ("Буян-М").

Корабли проекта 21631 имеют водоизмещение порядка 950 тонн и способны развивать скорость до 25 узлов. Дальность их хода достигает 2,5 тыс. морских миль при автономности десять суток. Представители этого типа вооружены крылатыми ракетами комплекса "Калибр", артиллерийскими комплексами и турельной пусковой установкой "Гибка", способной запускать зенитные ракеты "Игла".