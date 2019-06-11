Истребитель Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции у границ России над Балтикой

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Су-27 поднялся 10 июня на перехват самолетов-разведчиков США и Швеции у границы России над Балтикой, где походят учения НАТО, и сопровождал самолеты, не допуская пересечения государственной границы РФ. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.

"10 июня российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены две приближающиеся к государственной границе Российской Федерации воздушные цели. Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции "Гольфстрим", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, летчик Су-27 доложил об идентификации иностранных самолетов-разведчиков и сопровождал их, не допуская нарушения границы воздушного пространства РФ с соблюдением всех необходимых мер безопасности. "Полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - отмечается в сообщении.

Учения Baltops-2019 проходят в период с 9 по 21 июняв южной части Балтийского моря. В них примут участие до 40 кораблей, судов и подводных лодок, а также около 40 летательных аппаратов из 18 стран. Впервые за последнее время запланировано участие в маневрах кораблей 2-го флота США, воссозданного в 2018 году. Штаб учениями находится на командном корабле 6-го флота США Mount Whitney, который зашел в Балтийское море 30 мая.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы и средства Балтийского флота проконтролируют ход совместных учений военно-морских сил стран НАТО в акватории Балтийского моря. Отмечалось, что в назначенных районах несут дежурство две корабельные ракетно-ударные группы, корабельная поисковая ударная группа, самолеты морской авиации, береговые ракетные комплексы "Бастион".