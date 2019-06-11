Новейший фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" проекта 22350 зашел в порт Эквадора

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" проекта 22350 совершил деловой заход в порт Пуэрто-Боливар в Эквадоре. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы флота.

"Деловой заход российских военных моряков в порт Эквадора проводится в соответствии с планом дальнего похода. Он продлится три дня. После пополнения запасов воды и продовольствия корабли и суда Северного флота продолжат выполнение задач длительного плавания в Тихом океане у побережья Центральной Америки", - сообщили на флоте.

Кроме фрегата, в Эквадор зашли судно материально-технического обеспечения "Эльбрус" и спасательный буксир "Николай Чикер".

Во время захода командир отряда кораблей капитан 1-го ранга Владислав Малаховский и командир фрегата капитан 1-го ранга Игорь Крохмаль нанесут ряд визитов к командованию вооруженных и военно-морских сил Эквадора, а также главе города. Все это время фрегат будет открыт для посещения местными жителями, а экипаж корабля совершит автобусные экскурсии по городу.

Фрегат "Адмирал Горшков" вышел во главе отряда кораблей Северного флота вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. С тех пор отряд преодолел более 25 тыс. морских миль. Для фрегата этот поход - первый в его истории. За время похода он заходил в порты Джибути и Коломбо, а также в китайский порт Циндао для участия в военно-морском параде по случаю 70-летия ВМС НОАК.