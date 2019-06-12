Японский эсминец "Судзунами" во Владивостоке посетили более 2 тыс. человек

ТАСС, 12 июня. Более 2 тыс. жителей и гостей Владивостока посетили эскадренный миноносец морских сил самообороны Японии "Судзунами" за два дня. Об этом сообщил в среду журналистам официальный представитель Тихоокеанского флота Николай Воскресенский.

"Эскадренный миноносец морских сил самообороны (МССО) Японии "Судзунами", находящийся с неофициальным визитом во Владивостоке, 11 и 12 июня открыт для посещения жителями и гостями города. За этот период на корабле уже побывало более 2 тыс. посетителей", - сказал Вознесенский.

Он добавил, что в рамках обмена порядка 100 моряков Тихоокеанского флота смогли побывать на эсминце "Судзунами". В свою очередь моряки МССО Японии посетили большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев". Также гости из Японии побывали на мемориальном комплексе "Подводная лодка С-56" и в музее Тихоокеанского флота.

Планируется, что визит корабля МССО Японии во Владивосток продлится до 15 июня. В этот же день в акватории залива Петра Великого запланировано проведение российско-японских учений по поиску и спасению на море "Сарекс-2019".