Захваченное у боевиков в Сирии оружие покажут на форуме "Армия-2019" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Экспозиция образцов стрелкового оружия и снаряжения радикальных исламистов, захваченных во время специальных операций в Сирийской Арабской Республике, будет продемонстрирована в конце июня на военно-техническом форуме "Армия-2019" в Екатеринбурге. Об этом сообщил журналистам заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) по военно-политической работе полковник Виктор Журавлев.

"Мы планируем разместить экспозицию образцов стрелкового оружия и снаряжения, захваченного в ходе специальных операций в Сирийской Арабской Республике. Важно отметить, что все эти экспонаты были захвачены в реальной боевой обстановке, что дает возможность увидеть, чем пользуются радикальные исламисты в ходе своих действий", - сообщил он.

Полковник уточнил, что в этом году расширена линейка интерактивных элементов форума. Так же, как и год назад, у всех желающих будет возможность пострелять из образцов как современного, так и раритетного стрелкового вооружения. "Новинкой у нас станет возможность проехать на бронетранспортере БТР-82А и на бронемашине "Тигр", в качестве десантника, мы экипируем в снаряжение всех желающих, чтобы люди почувствовали себя бойцами и ощутили все прелести военной службы в боевой обстановке", - рассказал Журавлев.

Заместитель командующего добавил, что еще одним интерактивным элементом станет возможность попробовать себя в роли сапера. "Облачившись в экипировку инженерно-саперных подразделений, гости форума смогут при помощи миноискателя поискать макеты снарядов", - пояснил Журавлев.

Форум "Армия-2019" пройдет на Свердловском полигоне в Екатеринбурге с 28 по 30 июня. 29 июня будет демонстрироваться основная программа с пролетом авиации. На выставке будет представлено более 70 единиц бронетанковой, автомобильной техники и ракетно-артиллерийского вооружения.