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Новая техника ВС РФ

В Минобороны подтвердили планы по обновлению авиатехники до 65%

Армия перевооружается очень активно, отметил заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил России генерал-лейтенант Андрей Юдин

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Техническое обновление в авиаподразделениях Воздушно-космических сил России идет по плану, и к концу года, как и планировалось, доля новой техники превысит 65%, сообщил ТАСС заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин.

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В декабре министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на годовой коллегии ведомства, которая проходит с участием президента России Владимира Путина, сообщал, что доля современного вооружения, военной и специальной техники в ВКС будет доведена до 65%.

"Армия перевооружается очень активно, мы получаем ежегодно новую авиационную технику. Указание президента в этом году сможем выполнить", - сказал Юдин.

Он уточнил, что в настоящее время в подразделениях авиации ВКС "старой техники практически нет". По данным Минобороны, работы по перевооружениию ведутся с опережающими темпами.

Также сообщалось, что в 2019 году Воздушно-космические силы получат 143 новых летательных аппарата, два полка зенитных ракетных систем С-400 и первый комплекс С-350 "Витязь".

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Путин, Владимир ВладимировичШойгу, Сергей КужугетовичРоссияНовая техника ВС РФ
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