В Омске установили рекорд по одновременному буксированию гусеничной машиной семи танков

ОМСК, 12 июня. /ТАСС/. Новый рекорд по одновременному буксированию одной гусеничной машиной семи танков Т-80, общий вес которых превышает 300 тонн, установлен в среду в омском автобронетанковом инженерном институте. При установлении рекорда присутствовал заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Семь танков Т-80 [были] последовательно зацеплены друг за друга парой гибких тросов. Поскольку каждый танк весит 45 тонн, общая масса сцепления составляет более 300 тонн. БРЭМ-80 (бронированная ремонтно-эвакуационная машина) при помощи своей пары гибких тросов осуществила прямое перемещение всей колонны. Установлен новый рекорд ВС РФ по одновременному буксированию одной гусеничной машиной 315 тонн", - сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

БРЭМ предназначена для эвакуации поврежденной, неисправной и застрявшей бронетанковой техники, а также для проведения необходимого ремонта танков, БМП и бронетранспортеров в полевых условиях. Вес машины - 46 тонн, она способна развивать скорость до 70 км/ч. БРЭМ оснащена краном грузоподъемностью 18 тонн и тяговой лебедкой с гидравлическим приводом.

Танковый вододром

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков открыл в среду в Омском автобронетанковом инженерном институте самый большой в Российской Федерации искусственный танковый вододром. Этот объект глубиной 5 метров позволит военнослужащим выполнять ряд уникальных заданий, включая эвакуацию при затоплении боевой машины.

"Это уникальный для Вооруженных сил России танковый вододром, который построен на базе Омского автобронетанкового инженерного института. Ширина водоема позволяет одновременно выполнять упражнение как под водой, так и на воде. Длина составляет 120 метров", - заявил Булгаков.

В департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ рассказали, что это первый в стране искусственный водоем, длина которого составляет 120 метров, ширина - 70 метров, глубина - 5 метров. Его параметры позволяют выполнять одновременно упражнения как под водой, так и на воде, отрабатывать форсирование водных преград на боевых машинах пехоты, танках, проводить тренировки по экстренной эвакуации экипажа и затоплению боевых машин.

Омскому автобронетанковому инженерному институту в 2019 году исполняется 80 лет. Первые выпускники этого учебного заведения приняли участие в сражениях на полях Великой Отечественной войны, 33 из них были удостоены звания Героя Советского Союза. В настоящее время институт является филиалом Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева. Здесь готовят офицеров и младших специалистов по ремонту бронетанковой и военной автомобильной техники.

Учебно-материальная база филиала - это уникальный комплекс вооружения и военной техники, учебно-лабораторной, тренажерной и полевой базы, современных учебных аудиторий, специализированных классов, кабинетов и лабораторий. Изучение танковых конструкционных материалов проводится в специально оборудованном бронетире путем обстрела образцов броневых материалов. На тактическом поле и в огневом городке курсанты получают практические навыки стрельбы из танков и стрелкового оружия.