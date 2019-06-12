Источник: Минобороны начало работы над техническим заданием на новый авианосец

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Министерство обороны России начало работы по формированию тактико-технического задания (ТТЗ) на перспективный российский авианосец, уже известно, что он будет атомным. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

"ТТЗ по новому авианесущему комплексу сейчас формируется и пока не направлялось в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК)", - сказал собеседник агентства, не уточнив сроки завершения этих работ. Источник добавил, что точно известно, что корабль будет атомным, так как "министерство обороны и Главкомат ВМФ придерживаются в этом отношении единого мнения - новый авианосец должен быть с ядерной энергетической установкой".

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Ранее источник в судостроительной отрасли сообщил ТАСС, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию первого российского атомного авианосца начнутся в 2023 году.

Глава ОСК Алексей Рахманов 6 июня сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что корпорация "более чем готова" к созданию атомного авианосца. По его словам, разработка и строительство авианосца, согласно мировому тренду, укладывается в 15 лет. Заняться этим могут предприятия ОСК от "Балтзавода" до "Северной верфи", в частности, "Севмаш".

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