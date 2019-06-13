Военнослужащие впервые опробовали в Бурятии комплекс "Житель" по борьбе с беспилотниками

УЛАН-УДЭ, 13 июня. /ТАСС/. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) впервые опробовали в Бурятии радиоэлектронный комплекс "Житель" по борьбе с беспилотниками. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ВВО.

"В общевойсковом соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Республике Бурятия, впервые апробирован способ борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) условного противника при помощи комплексов радиоэлектронной борьбы "Житель", - сообщили в пресс-службе.

С помощью этой автоматизированной станции установки помех специалисты вывели из строя навигационную систему дронов условного противника на удалении в несколько десятков километров от места развертывания подразделения. Экипаж автоматизированной станции помех РЭБ, способной вести радиоразведку на высоких частотах, обнаруживал источники радиоэлектронного излучения условного противника и оперативно передавал координаты расчетам противовоздушной обороны (ПВО).

"В свою очередь военнослужащие подразделений ПВО на реальных целях решали задачи по обнаружению летящих на малых и средних высотах разведывательных БЛА", - отметили в ВВО.