Выставка военной техники со стрельбами пройдет под Самарой в рамках форума "Армия-2019"

ТАСС, 13 июня. Масштабная выставка современного вооружения и военной техники с показными стрельбами пройдет на Рощинском полигоне в Самарской области с 28 по 30 июня в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019". Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Центрального военного округа.

"В Самарской области на Рощинском полигоне с 28 по 30 июня в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019" состоится масштабная выставка современного вооружения и военной техники. На выставке будут предоставлены более 100 образцов экипировки, стрелкового оружия, средств ближнего боя, колесной и гусеничной техники", - указано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, на выставке будут, в частности, представлены зенитный ракетный комплекс С-300 и самоходная гаубица "Мста-С". Также будут выполнены стрельбы из бронетранспортеров БТР-82АМ, зенитной установки ЗУ-23-2, минометов 2Б9 "Василек", 2Б14 "Поднос", противотанковой пушки МТ-12 "Рапира", артиллерийского орудия "Хоста".

"Также состоятся показные стрельбы из снайперских винтовок СВД, автоматов АК-74, пулеметов ПКТ, гранатометов АГС-17. Военнослужащие разведывательных подразделений продемонстрируют современную экипировку "Ратник", ножи разведчиков "НРС-2" и "Басурманин", - говорится в сообщении.