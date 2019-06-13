Более 500 человек примут участие в параде в честь 75-летия освобождения Карелии

ТАСС, 13 июня. /ТАСС/. Более 500 человек, а также 50 единиц военной техники примут участие в параде в честь 75-летия освобождения Карелии от финской оккупации, который пройдет в Петрозаводске 29 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

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"Более 500 военнослужащих Западного военного округа, представителей региональных силовых ведомств, воспитанников Петрозаводского Президентского кадетского училища и юнармейцев примут участие в военном параде в Петрозаводске в ознаменование 75-й годовщины освобождения Карелии от финской оккупации", - сообщили в округе.

Во главе механизированной колонны пройдет легендарный танк Т-34, за ним проследуют боевые автомобили "УАЗ" и "Тигр", танки Т-72Б3, реактивные системы залпового огня "Град". В воздушной части парада задействованы вертолеты Ми-8, Ми-28, истребители МиГ-31БМ и Су-35. Всего к проведению парада привлечено 50 единиц техники.

Петрозаводск был освобожден 28-29 июня 1944 года в результате Свирско-Петрозаводской операции.