Фрегат "Адмирал Горшков" завершил заход в Эквадор и направился к Панамскому каналу

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Отряд кораблей Северного флота во главе с новейшим фрегатом "Адмирал Горшков" проекта 22350 завершил деловой заход в порт Пуэрто-Боливар в Эквадоре и продолжил выполнять задачи дальнего похода. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Северного флота.

"В 10 часов по местному времени (разница с московским составляет восемь часов) российские корабли отдали швартовы и вышли из Пуэрто-Боливара в Тихий океан. Отряд взял курс на юг. Через несколько дней корабли встретятся с танкером "Кама" и совершат переход Панамским каналом в Карибское море", - сообщили на флоте.

Вместе с фрегатом деловой заход выполнили судно материально-технического обеспечения "Эльбрус" и спасательный буксир "Николай Чикер".

Отряд кораблей Северного флота вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. С начала дальнего похода корабли и суда отряда преодолели около 26 тыс. морских миль.

Для фрегата этот поход - первый в его истории. За время похода фрегат совершил деловые заходы в порты Джибути и Коломбо, а также в китайский порт Циндао для участия в военно-морском параде, посвященном 70-летию ВМС Народно-освободительной армии Китая.