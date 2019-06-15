Шойгу: кадетское училище в Кызыле завоевало заслуженный авторитет на всероссийском уровне

КЫЗЫЛ, 15 июня. /ТАСС/. Кызылское президентское кадетское училище завоевало заслуженный авторитет как на региональном, так и на всероссийском уровне за пять лет своего существования. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, поздравляя первых выпускников с окончанием учебного заведения.

"Пять лет назад по решению президента РФ было открыто Кызылское президентское кадетское училище. Быстро пролетело время и сегодня наступил волнительный для всех нас день: училище дает путевку в жизнь первому выпуску воспитанников", - сказал Шойгу, обратившись к воспитанникам по видео-конференц-связи.

"Ваше училище еще совсем молодое учебное заведение, но оно уже завоевало заслуженный авторитет как на региональном, так и на всероссийском уровне", - подчеркнул глава Минобороны.

Он отметил, что кадеты получили хороший образовательный задел, приобрели надежных и верных друзей, научились преодолевать трудности и побеждать.

Глава военного ведомства подчеркнул, что достижения кадетов - это во многом заслуга педагогов и воспитателей, которые делились с ними знаниями, окружали заботой и душевным теплом. "Не сомневаюсь, что через всю жизнь вы пронесете воспоминания о родном училище, любовь и уважение к наставникам. Продолжайте учиться, смело реализуйте свой творческий потенциал на благо России и родной Тувы", - добавил министр.

Он также передал книги, которые специально подписал для первых выпускников училища. Их вручил воспитанникам статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

Училище было создано в 2014 году. Сегодня оно выпускает первых воспитанников. Учебное заведение вошло в сотню лучших довузовских учебных заведений в России по итогам прошлого года. В этом году воспитанник училища стал первым учеником из Тувы, получившим 100 баллов за ЕГЭ по математике.