Замглавы Минобороны вручил лейтенантские погоны выпускникам Военного университета

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС России генерал-полковник Андрей Картаполов принял участие в церемонии выпуска офицеров Военного университета Минобороны РФ. Об этом сообщил в субботу департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

"В этом году в строю выпускников 649 молодых лейтенантов", - отмечается в сообщении.

"Это особенный выпуск, выпуск в год 100-летия кузницы офицерских кадров", - сказал, выступая на церемонии, Картаполов.

Военный университет является многопрофильным многоуровневым учебным заведением, ведущим учебно-методическим и научным центром Вооруженных сил РФ. Там осуществляется подготовка специалистов высшей квалификации гуманитарного, финансово-экономического, юридического, филологического и военно-дирижерского профилей подготовки. Наиболее известные выпускники университета - военные переводчики, прошедшие через все войны и вооруженные конфликты новейшей истории. В нем готовятся специалисты для ВС РФ, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и других силовых ведомств России, а также для армий 26 стран.