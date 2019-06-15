Силы и средства Балтийского флота следят за учениями НАТО Baltops-2019

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Силы и средства Балтийского флота выполняют комплекс мероприятий по контролю за совместными учениями Объединенных военно-морских сил (ОВМС) НАТО Baltops-2019. Об этом сообщили в субботу журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

"Для выявления угроз навигационной безопасности гражданским судам, связанных с применением кораблями НАТО средств радиоэлектронной борьбы, задействованными подразделениями Балтийского флота осуществляется контроль радиоэлектронной обстановки в районе учений", - отмечается в сообщении.

По данным НЦУО, в южной части Балтийского моря участники маневров ОВМС Североатлантического альянса отрабатывают практические эпизоды, связанные с радиоподавлением систем радиолокации и радионавигации.

В учениях Baltops-2019 принимают участие корабли и авиационная техника 16 стран НАТО (Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, США, Турция, Франция, Эстония), а также государств - партнеров альянса - Финляндии и Швеции.