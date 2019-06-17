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Противолодочные корабли ТОФ атаковали "вражескую" субмарину в Японском море

Действия надводных кораблей, играя на стороне "противника", обеспечивала большая дизельная подводная лодка "Усть-Большерецк", отметил представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский

ВЛАДИВОСТОК, 17 июня. /ТАСС/. Противолодочные корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали в понедельник в заливе Петра Великого поиск и слежение за субмариной условного противника и атаковали ее реактивными глубинными бомбами и торпедами. Об этом сообщил журналистам официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и две корабельные поисково-ударные группы в составе малых противолодочных кораблей "Усть-Илимск", "Советская Гавань", "221" и "Метель" отработали задачи по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника в условиях огневого противодействия. Действия надводных кораблей, играя на стороне "противника", обеспечивала большая дизельная подводная лодка "Усть-Большерецк" Приморской флотилии разнородных сил", - проинформировал он.

В задачи подлодки "Усть-Большерецк" входили скрытное маневрирование в районе учения и уклонение от атаки тактических групп. При поддержке противолодочных самолетов Ил-38 и Ту-142 морской авиации флота корабли обнаружили ее. После обмена данными и установления координат субмарины четыре малых противолодочных корабля атаковали ее реактивными глубинными бомбами. Корабль "Советская Гавань" также провел противолодочную стрельбу двумя практическими торпедами.

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