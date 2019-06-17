"Известия": Ми-28НМ успешно прошел проверку в Сирии

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Новейший боевой вертолет Ми-28НМ был успешно испытан в условиях горной и пустынной местности в Сирии. Об этом сообщают в понедельник "Известия" со ссылкой на Минобороны.

"Закончена проверка новейшего боевого вертолета Ми-28НМ, сообщили в Минобороны. С начала года "Ночной суперохотник", как называют эту машину в армии, был обкатан в условиях горной и пустынной местности в Сирии", - отмечает издание.

Сайт "Известий" также уточнил, что "по итогам испытаний Ми-28НМ сдал экзамен на профпригодность и может поступать в войска".

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал ТАСС, что для вертолета Ми-28НМ создана ракета "изделие 305", предназначенная для уничтожения бронетехники и железобетонных укреплений, имеет максимальную дальность более 25 км. Ракета летит к цели по данным бортовой инерциальной навигационной системы, на финальном участке траектории у нее включается головка самонаведения. В конце марта другой источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал ТАСС, что "изделие 305" испытывают в Сирии со штатного носителя.

Ми-28НМ - модернизированная версия вертолета Ми-28Н "Ночной охотник". Вертолет получил принципиально новый локатор, обеспечивающий круговой обзор (располагается в обтекателе над несущим винтом), новую систему управления с элементами искусственного интеллекта.

Как писала 21 марта газета "Известия", опытный экземпляр Ми-28НМ был доставлен на испытания в Сирию.