"Рособоронэкспорт" поставил в 2018 году боевой авиации на сумму более $6 млрд

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Объем экспортных поставок боевой авиации и вертолетов "Рособоронэкспорта" (входит в Ростех) в 2018 году составил $6 млрд. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы компании в преддверии Международного авиационно-космического салона Paris Air Show 2019 во французском Ле-Бурже.

"Авиационная и вертолетная техника традиционно лидирует среди продукции, поставляемой "Рособоронэкспортом" на мировой рынок. В 2018 году мы экспортировали боевых самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, двигателей и имущества для ВВС на сумму свыше $6 млрд", - приводят в пресс-службе генеральный директор компании Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт" традиционно организует единую российскую экспозицию на салоне в Ле-Бурже. В российской экспозиции, кроме него, принимают участие ОАК, "Вертолеты России" и ОДК. Всего на авиасалоне, который пройдет во французском Ле-Бурже с 17 по 23 июня, будет представлено 250 образцов вооружения и военной техники российского производства.

Авиацию представят многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35 и Су-30СМЭ, многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М/М2 и учебно-боевой самолет Як-130. Впервые представляется легкий военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ и другие самолеты, получившие разрешение на экспорт: истребитель-бомбардировщик Су-32, самолет-заправщик Ил-78МК-90А, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э).

"Ветролеты России" представят боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, боевой вертолет Ми-28НЭ, транспортно-боевой вертолет Ми-35М, военно-транспортный вертолет Ми-171Ш и Ми17-В5, легкий многоцелевой вертолет круглосуточного применения Ка-226Т и тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2.

Российские беспилотники "Орион-Э", "Орлан-10Е" и "Тахион", а также средства ПВО и комплексы радиоэлектронной борьбы с малоразмерными БЛА "Репеллент", ЗРС С-400, ЗРК "Викинг" и "Тор-М2Э", ЗРПК "Панцирь", ПЗРК "Игла-С" и "Верба", по оценке "Рособоронэкспорта", будут пользоваться повышенным вниманием посетителей Paris Air Show 2019.