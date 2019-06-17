ОАК представила Бе-200 на авиасалоне в Ле-Бурже

ТАСС, 17 июня. Самолет Бе-200 стал основным экспонатом Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на международном авиакосмическом салоне Paris Air Show 2019, который проходит на территории аэродрома и выставочного комплекса Ле-Бурже с 17 по 23 июня. Об этом сообщила пресс-служба ОАК.

"На своем стенде ОАК представила разработки в разных сегментах рынка, включая линейку своих проектов в области гражданской и транспортной авиации. Бе-200 - единственный натурный экспонат ОАК на выставке в этом году. Самолет принимает участие в летной программе и доступен на статической экспозиции", - говорится в сообщении.

Самолет является лучшим в своем классе по эффективности тушения пожаров за счет скорости, большой грузоподъемности и способности осуществлять забор воды из труднодоступных водоёмов, к примеру, в горной местности. Бе-200ЧС может взять на борт до 12 тонн воды. Неоспоримым преимуществом самолета является его многофункциональность. Он может использоваться для пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также мониторинга окружающей среды.

В рамках единой экспозиции ОАК представлен модернизированный вариант процедурного тренажёра для подготовки (переподготовки) лётных экипажей самолётов МС-21-300. Центральным звеном тренажера является унифицированный кабинный модуль самолета, на его базе возможно формирование различных вариантов тренажеров. Процедурный тренажер МС-21-300 модернизирован, в том числе, с учетом результатов летных испытаний. Тренажер имеет актуальные версии конструкции пультов и органов управления воздушного судна, систем индикации и сигнализации кабины экипажа, модернизированный программно-аппаратный комплекс системы визуализации закабинной обстановки.

Рядом с тренажером представлены масштабные модели двигателей ПД-14 и PW1400G-JM. Также на стенде ОАК продемонстрированы модели самолетов гражданской, транспортной и специальной авиации: SSJ100, МС-21, Бе-200, Бе-103, Ил-78МК-90А, Ил-112В; также модели военной и учебно-тренировочной техники: Т-50, Су-32, Су-35, МиГ-29К, МиГ-35, Су-30СМ, Як-130, Як-152.