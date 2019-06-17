ВКС России получили первые истребители МиГ-35

ЛЕ-БУРЖЕ, 17 июня. /ТАСС/. Первые истребители МиГ-35 переданы ВКС РФ. Об этом журналистам в понедельник на полях авиакосмического салона в Ле-Бурже сообщил гендиректор Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" и вице-президент по военно-техническому сотрудничеству Объединенной авиационной корпорации Илья Тарасенко.

Истребитель МиГ-35. Высший пилотаж снова в моде ТАСС рассказывает о боевых возможностях новейшего многофункционального истребителя России

"Действительно они [первые МиГ-35] переданы, мы выполняем в срок наш контракт", - сказал он.

МиГ-35 - новейший многоцелевой истребитель поколения "4++", который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Начало летных испытаний и международная презентация машины состоялись в январе 2017 года, в декабре того же года завершились ее заводские испытания.

Истребитель создан для работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности в условиях насыщенной и эшелонированной системы ПВО противника. Он способен выполнять сложные многоцелевые задачи в условиях непрерывно меняющейся оперативной и тактической обстановки над полем боя и поражать воздушные, наземные и надводные цели.

Первый контракт на поставку шести МиГ-35 до 2023 года был подписан заместителем министра обороны РФ Алексеем Криворучко и главой Объединенной авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем 22 августа 2018 года на форуме "Армия-2018" в подмосковной Кубинке.