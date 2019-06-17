Фрегат, танки и вертолеты представят на форуме "Армия-2019" в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Более 50 единиц техники Черноморского флота, в том числе фрегат "Адмирал Макаров" и комплексы противовоздушной обороны С-400, танки и вертолеты, будут представлены в Севастополе в рамках форума "Армия-2019", говорится в сообщении пресс-службы флота, распространенном в понедельник.

"В Севастополе корабельные соединения и береговые войска Черноморского флота представят более 50 единиц вооружения, военной техники и авиации в ходе мероприятий Международного военно-технического форума "Армия-2019". В частности, в акватории Севастопольской бухты свои боевые возможности продемонстрируют фрегат "Адмирал Макаров", малый ракетный корабль "Вышний Волочек", вертолеты армейской авиации Ка-52 "Аллигатор" и МИ-28Н "Ночной охотник", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот", будут представлены береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал", бронетранспортеры БТР-82А, мобильные береговые комплексы разведки воздушной и надводной обстановки "Монолит" и "Минерал", пусковые установки комплекса противовоздушной обороны С-400, автомобили "Тайфун", бронеавтомашины "Рысь" и "Тигр", боевая техника подразделений радиоэлектронной борьбы, радиационной и химической защиты.

По информации пресс-службы, в программе показов танки Т-72Б3 и БТР-82А. Военнослужащие подразделений морской пехоты и разведки Черноморского флота разыграют эпизод по уничтожению диверсионной группы условного противника.

Отмечается, что в ходе всех эпизодов при демонстрации боевых возможностей будут использованы холостые боеприпасы и средства имитации.