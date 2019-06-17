Зарубежные группы высшего пилотажа не приедут на форум "Армия-2019"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Иностранные авиационные пилотажные группы не будут принимать участие в летной программе форума "Армия-2019", сообщили журналистам в понедельник в компании "Международные конгрессы и выставки", которая занимается организацией авиационого кластера форума.

"Иностранные пилотажные группы не подтвердили свое участие в летной программе "Армии-2019". Их приглашали, но никто не ответил согласием", - сказали в компании.

В летной программе форума "Армия-2018" помимо традиционно участвующих в этой выставке российских пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи" принимали участие китайские летчики из авиационной группы высшего пилотажа ВВС НОАК "Первое августа" на истребителях J-10.

Форум "Армия-2019" будет проходить с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.