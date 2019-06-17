Су-27 перехватили бомбардировщики ВВС США над Черным и Балтийским морями

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Российские истребители Су-27 перехватили стратегические бомбардировщики ВВС США, приближающиеся к госгранице РФ со стороны Черного и Балтийского морей. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

"17 июня 2019 года экипажами российских истребителей Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были осуществлены перехваты стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США, которые приближались к государственной границе Российской Федерации со стороны Черного и Балтийского морей", - сказали в ведомстве.

Там сообщили, что нарушения государственной границы РФ допущено не было, полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

10 июня истребитель Су-27 поднимался на перехват самолетов-разведчиков ВВС США RC-135 и ВВС Швеции Gulfstream у границы РФ над Балтикой, где проходили учения НАТО. Истребитель также сопровождал самолеты, не допуская пересечения государственной границы РФ.