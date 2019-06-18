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Минобороны опубликовало видео перехвата американского бомбардировщика B-52H

Нарушений российской госграницы со стороны В-52Н ВВС США зафиксировано не было
' Минобороны России/YouTube'

Министерство обороны РФ опубликовало видео перехвата российскими истребителями Су-27 стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США, приближавшихся к госгранице РФ со стороны Черного и Балтийского морей. Видеоролик размещен на официальном YouTube-канале оборонного ведомства.

Сообщается, что нарушений государственной границы России зафиксировано не было. Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Теги
СШАРоссия
Су-27 перехватили бомбардировщики ВВС США над Черным и Балтийским морями
В Национальном центре управления обороной РФ отметили, что американские самолеты не нарушили российскую госграницу
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