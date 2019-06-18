Минобороны опубликовало видео перехвата американского бомбардировщика B-52H

Министерство обороны РФ опубликовало видео перехвата российскими истребителями Су-27 стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США, приближавшихся к госгранице РФ со стороны Черного и Балтийского морей. Видеоролик размещен на официальном YouTube-канале оборонного ведомства.

Сообщается, что нарушений государственной границы России зафиксировано не было. Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.