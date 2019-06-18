"Рособоронэкспорт" представил в Уфе новейший комплекс борьбы с беспилотниками "Ступор"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. АО "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) представил на полях X международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая проходит 18-20 июня в Уфе, новейший комплекс борьбы с беспилотниками "Ступор" и другие новинки. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы компании.

"В Уфе представим новинки нашего каталога - средства борьбы с беспилотниками", - приводят в пресс-службе слова генерального директора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева.

"Среди экспонатов предприятий, представленных на форуме, особый интерес иностранных заказчиков ожидается к переносному комплексу электромагнитного подавления беспилотных летательных аппаратов "Ступор" и радиолокационной системе обнаружения и сопровождения наземных, надводных и воздушных целей "Енот", обнаружителю взрывчатых веществ и опасных химических агентов "Кербер-Т", автоматам Калашникова новейших серий АК203, АК-12 и АК-15, а также к специальному водометному автомобилю "Шторм", который представлен в виде натурного образца", - сообщили в компании.

Также на ее стенде в виде моделей представлены вертолет круглосуточного применения Ка-226 и специальные автомобили "Тигр" и "Тайфун" для оперативного перемещения в том числе специальных и антитеррористических подразделений. Всего на форуме будет представлена продукция около 20 российских предприятий.

В форуме, организованном Советом безопасности России, участвуют делегации более чем из 120 стран мира. Во главе делегаций - секретари советов безопасности, руководители силовых ведомств, советники президентов по национальной безопасности. "Рособоронэкспорт" участвует во встречах с ними в составе российских делегаций.