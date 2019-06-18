{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн

Министр обороны отметил, что "конфликты нового поколения - это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооруженной борьбы"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Выработка новой теории ведения войн должна стать основной задачей российских военных в ближайшее время. Об этом заявил во вторник министр обороны генерал Сергей Шойгу, открывая научно-практическую конференцию с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

"Сегодня основной задачей становится выработка теории ведения военных действий на среднесрочную перспективу", - отметил он.

По словам министра, важно понимать, что современные войны требуют новых подходов. "Конфликты нового поколения - это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооруженной борьбы, где боевые действия скоротечны, а на исправление ошибок просто нет времени", - подчеркнул Шойгу.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
"Рособоронэкспорт" представил в Уфе новейший комплекс борьбы с беспилотниками "Ступор"
Всего на форуме в Уфе будет представлена продукция около 20 российских предприятий
Читать полностью