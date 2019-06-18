Шойгу: ВКС России имеют возможность применять обычные авиабомбы как высокоточные

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Бомбардировщики Воздушно-космических сил России получили возможность применять обычные авиационные средства поражения как высокоточное оружие с отклонением от цели не более 15 м, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Российские бомбардировщики, оснащенные новыми прицельно-навигационными комплексами, способны применять обычные авиационные бомбы как высокоточное оружие с отклонением 10-15 м от цели", - сказал Шойгу во вторник, открывая научно-практическую конференцию с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Самолеты, оснащенные новым бортовым оборудованием, успешно применялись в ходе сирийской военной кампаний, при этом удалось в разы сократить время подготовки полетных заданий, сказал министр.

По его словам, передовой опыт, полученный российскими военными в Сирии, "активно внедряется в боевую учебу".

Шойгу напомнил, что впервые в ходе сирийской операции Вооруженные силы РФ "нанесли 166 ударов крылатыми ракетами большой дальности воздушного и морского базирования по объектам террористов". "При этом за счет внедрения современных систем обработки и передачи данных мы в разы сократили время подготовки полетных заданий", - сказал глава.

Он отметил, что боевой опыт, полученный ВКС и военными советниками, нашел отражение в новых уставных документах.