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Коллегия Минобороны рассмотрит ход реализации майских указов и результаты размещения ГОЗ

В работе коллегии примут участие представители органов госвласти и общественных организаций

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Коллегия Минобороны России на заседании в среду рассмотрит ход реализации майских указов президента России в части, касающейся Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск, а также результаты размещения гособоронзаказа, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"19 июня в Москве под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание коллегии Минобороны России. Участники заседания обсудят ход реализации майских указов президента России 2012 и 2018 годов в части, касающейся Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск. Кроме того, коллегия рассмотрит результаты размещения государственного оборонного заказа и предложений по его уточнению", - сообщили в пресс-службе.

В работе коллегии примут участие руководящий состав Вооруженных сил, представители органов государственной власти и общественных организаций.

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