Крупнейший корабль ТОФ впервые будет участвовать в параде в честь Дня ВМФ в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 19 июня. /ТАСС/. Самый крупный надводный корабль Тихоокеанского флота (ТОФ), корабль измерительного комплекса (КИК) "Маршал Крылов" впервые примет участие в военно-морском параде в честь Дня ВМФ во Владивостоке. Об этом сообщил в среду официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

"В военно-морском параде в честь Дня военно-морского флота во Владивостоке впервые примет участие самый крупный надводный корабль Тихоокеанского флота - корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов". Для подготовки к параду корабль уже поставлен к причалу "Дальзавода", где будут проведены очистка и покраска корпуса. Ранее КИК "Маршал Крылов" прошел ремонт с модернизацией на базе "Дальзавода", - сообщил Воскресенский.

В прошлом году корабль был задействован в морской части маневров "Восток-2018", которые прошли в сентябре 2018 года. На учениях с корабельного пункта управления в режиме реального времени осуществлялась координация действий тактических корабельных групп, береговых войск, морской авиации и авиации Восточного военного округа.

КИК "Маршал Крылов" имеет водоизмещение около 24 тыс. т, длину 211 м, скорость хода до 22 узлов. Экипаж составляет около 350 человек. Корабль способен нести два вертолета Ка-27.