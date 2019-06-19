Первые боевые стрельбы огнеметной системы "Солнцепек" в ВВО состоялись в Приамурье

ТАСС, 19 июня. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) в Амурской области провели первые стрельбы из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек", уничтожив мишени, которые имитировали колонны бронированной военной техники. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВВО.

"Военнослужащие тяжелого огнеметного подразделения воинской части радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа, дислоцированного в Амурской области, выполнили первые боевые стрельбы из ТОС-1А "Солнцепек" на одном из полигонов округа в Приамурье. Пусками неуправляемых реактивных снарядов ТОС-1А уничтожили мишени, имитирующие колонны бронированной военной техники на удалении от 2,5 до 5 км, общая площадь поражения составила порядка 20 тыс. кв. м", - приводятся в сообщении слова начальника пресс-службы ВВО полковника Александра Гордеева.

Ранее экипажи "Солнцепеков" были подняты по учебной тревоге в рамках проверки боевой готовности. Военнослужащие совершили марш на один из полигонов ВВО, где отработали оборудование огневых позиций, организацию охраны и маскировки боевых и транспортно-заряжающих машин. В ходе подготовки к боевой стрельбе военнослужащие тренировались заряжать боекомплект, вести разведку целей и наводить пусковые установки тяжелых огнеметных систем.

Гордеев отметил, что после поступления ТОС-1А "Солнцепек" на вооружение в воинские части войск РХБЗ Восточного военного округа огневые возможности подразделений возросли в 2,5 раза.

ТОС-1А "Солнцепек" - тяжелая огнеметная система, созданная на базе шасси танка Т-72, она поступила на вооружение в ВВО в 2018 году. В системе используются неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 мм с термобарической боевой частью. "Солнцепек" предназначен для поджога и разрушения сооружений, зданий и уничтожения живой силы противника.