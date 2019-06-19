"Известия": выпускники гражданских вузов быстрей получат "старших лейтенантов"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Министерство обороны изменяет правила присвоения воинского звания "старший лейтенант" для выпускников гражданских вузов - теперь его придется ждать не три, а два года. Об этом в среду пишет газета " Известия " со ссылкой на российское военное ведомство.

"Согласно новым правилам, все лейтенанты получат очередное воинское звание через два года службы. Это должно устранить дискриминацию выпускников гражданских вузов, ведь в настоящее время существуют разные сроки получения звания "старшего лейтенанта": окончившие институт ждут его три года, а военное училище — два", - пишет издание.

При этом отмечается, что принципиальное решение уже принято и соответствующие документы будут разработаны до конца года. Новый порядок определит срок получения очередного звания для выпускников и военных училищ, и гражданских вузов — два года.