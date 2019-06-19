Портфель заказов "Рособоронэкспорта" на продукцию предприятий Татарстана превысил $500 млн

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Расположенные в Татарстане предприятия российского оборонно-промышленного комплекса играют ключевую роль в исполнении многих экспортных контрактов в области военно-технического сотрудничества, их портфель заказов по этой линии превышает $500 млн. Как сообщает пресс-служба спецэкспортера, об этом заявил в среду генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев на встрече с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

"Сегодня объем контрактных обязательств "Рособоронэкспорта" на экспорт продукции, производимой предприятиями республики, превышает $500 млн. При этом мы ожидаем пополнения этого портфеля, поскольку в оборонной продукции региона заинтересованы десятки стран, в основном из Азии и с Ближнего Востока", - сказал он.

По данным пресс-службы, в ходе встречи Михеев и Минниханов обсудили вопросы взаимодействия АО "Рособоронэкспорт" с оборонными предприятиями региона и их вклад в выполнение внешнеторговых контрактов в интересах развития военно-технического сотрудничества России с другими государствами.

В Республике Татарстан из всех предприятий оборонно-промышленного комплекса более половины выполняют задачи в интересах ВТС - от производства для иностранных заказчиков вертолетной техники и кораблей до систем управления и боеприпасов, а численность занятых в отрасли специалистов превышает 47 тыс. человек. Вертолеты типа Ми-17 и "Ансат", сторожевые корабли "Торнадо" и "Сарсар", фрегаты "Гепард-3.9", бронеавтомобили "Тайфун-К" - это лишь наиболее известная часть большого перечня производимой в республике экспортоориентированной продукции военного назначения.