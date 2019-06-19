Бригада Росгвардии, охраняющая Крымский мост, получит четыре противодиверсионных катера

РЫБИНСК /Ярославская область/, 19 июня. /ТАСС/. Бригада Росгвардии в Керчи, сформированная для охраны Крымского моста, получит четыре противодиверсионных катера "Грачонок", сообщил глава ведомства Виктор Золотов.

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"Этому событию предшествовали без малого три года напряженной совместной работы специалистов нашего ведомства и судостроителей, итогом которой станет спуск со стапелей предприятия в общей сложности четырех катеров данной серии", - сказал Золотов во время церемонии торжественного спуска на воду первого катера "Грачонок" на заводе "Вымпел" в Рыбинске.

В пресс-службе Росгвардии уточнили, что все четыре "Грачонка" прибудут в Керчь осенью. После спуска катеров на воду экипажи будут их осваивать несколько недель в Рыбинске.

"Грачонок" имеет высокие маневренные качества и мореходность. Это открывает новые возможности, позволяя решать широкий спектр задач, свойственных кораблям более высокого ранга", - заметил Золотов.