Новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ" будет готов в 2021 году

Противоракетная оборона Москвы будет модернизирована к 2022 году

Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что реализация этих и других мероприятий "обеспечит решение приоритетных задач, стоящих перед Воздушно-космическими силами"

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