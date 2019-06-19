Новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ" будет готов в 2021 году

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Создание новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-СМ" планируется завершить в 2021 году. Об этом сообщил в среду министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии Минобороны по вопросам реализации гособоронзаказа.
"В 2021 году планируется завершить создание зенитного ракетно-пушечного комплекса межвидового применения "Панцирь-СМ", - сказал Шойгу.
ЗРПК "Панцирь-СМ" является глубоко модернизированной версией "Панцирь-С". Ранее сообщалось, что комплекс получит новые ракеты увеличенной дальности, сможет обнаруживать, сопровождать и поражать большее количество целей на большей дальности.
Также ожидается повышение возможностей комплекса по перехвату артиллерийских боеприпасов, ракет и беспилотников.