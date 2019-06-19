Шойгу: управление смешанной авиадивизии в Приморье и полк ПВО создадут в ВКС к 2020 году

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Управление смешанной авиационной дивизии на приморском оперативном направлении и зенитный ракетный полк мобильного резерва будут сформированы в структуре ВКС России до конца 2019 года. Об этом в среду сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"До конца года необходимо сформировать управление смешанной авиационной дивизии на приморском операционном направлении и зенитный ракетный полк мобильного резерва", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны по вопросам реализации гособоронзаказа и исполнения майских указов президента России 2012 и 2018 годов.

Министр добавил, что помимо этого "планируется завершить строительство почти 700 зданий и сооружений, объектов военной инфраструктуры ВКС".

Шойгу напомнил, что за последние полтора года в ВКС России проведено 37 организационных мероприятий, а также сформировано 20 воинских частей и подразделений.

Глава ведомства также сообщил, что на сегодняшний день в операции в Сирии приняли участие 90% экипажей оперативно-тактической и армейской авиации, 98% экипажей военно-транспортной авиации, 60% экипажей дальней авиации, 32% специалистов противовоздушной обороны. Он отметил, что применение Воздушно-космических сил в этой операции во многом способствует реализации поручения президента России "активно совершенствовать боевые возможности ВКС, повышать уровень подготовки личного состава".