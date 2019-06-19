Шойгу заявил о росте готовности ВДВ к миротворческим операциям

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Воздушно-десантные войска (ВДВ) выходят на качественно новый уровень готовности к участию в миротворческих операциях, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня войска выходят на новый качественный уровень готовности к оперативному реагированию на угрозы военной безопасности Российской Федерации, к участию в миротворческих операциях и операциях в составе КСОР [Коллективных сил оперативного реагирования] ОДКБ", - сказал Шойгу в среду на заседании коллегии военного ведомства.

Он отметил, что дальнейшее развитие ВДВ как основы сил быстрого реагирования "остается одним из приоритетных направлений деятельности министерства обороны".

Министр сообщил, что в прошлом году для повышения боевых возможностей войск проведено 18 организационных мероприятий, сформировано восемь воинских частей и подразделений. "Проведенные мероприятия значительно повысили устойчивость управления войсками, увеличили боевую мощь десантно-штурмовых соединений на западном и юго-западном стратегических направлениях", - сказал Шойгу.

По его словам, идет активное переоснащение соединений и воинских частей современными и перспективными образцами вооружения и военной техники. Сейчас их доля составляет 63,7%. "Суммарный боевой потенциал войск вырос на 12%", - сообщил министр.

Глава ведомства сказал, что в 2019 году на 8% повысилась интенсивность подготовки войск. "Военнослужащие совершили более 90 тыс. прыжков с парашютом. Десантирован 91 объект", - сказал Шойгу.