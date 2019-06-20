Минобороны: полет Ту-95МС не нарушал границы других стран при полете над Японским морем

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС не нарушили границы других государств при полете над Японским, Восточно-Китайским и Южно-Китайскими морями. Об этом сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Японского, Восточно-Китайского, Южно-Китайского морей, а также западной части Тихого океана", - сообщили в военном ведомстве.

"Полет самолетов выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", - подчеркнули в Минобороны.