На Дальнем Востоке впервые проводят комплексные мобилизационные учения

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июня. /ТАСС/. Комплексные мобилизационные учения впервые проводятся на Дальнем Востоке. В них участвуют более 5 тыс. военных и около 2 тыс. гражданских специалистов, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"Комплексное мобилизационное учение под руководством командующего войсками Восточного военного округа, Героя России генерал-лейтенанта Геннадия Жидко впервые проводится на Дальнем Востоке. Совместно с воинскими частями и военными комиссариатами ВВО в нем принимают участие представители органов исполнительной власти и местного самоуправления Амурской и Еврейской автономной областей", - говорится в сообщении.

В ходе учений планируется отработать взаимодействие органов военного управления и войск с властями регионов, органами местного самоуправления и организациями. Также будут отработаны вопросы взаимодействия с силовыми структурами, в том числе МЧС, МВД и Росгвардией.