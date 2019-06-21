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Тверская академия военно-космической обороны выпустила почти 300 курсантов и офицеров

Кроме того, в этом году обучение в академии завершили 32 офицера иностранных государств

ТАСС, 21 июня. Около 300 курсантов и офицеров получили в 2019 году дипломы и аттестаты Военной академии воздушно-космической обороны им. маршала Г. К. Жукова. Торжественные мероприятия, посвященные выпуску, состоялись в Твери, сообщается на сайте правительства Тверской области.

В 2019 году дипломы и аттестаты академии воздушно-космической обороны были вручены 298 офицерам и курсантам, из них 16 окончили вуз с медалью. Кроме того, в этом году обучение в академии завершили 32 офицера иностранных государств.

"От лица правительства Тверской области и всего региона желаю выпускникам успехов, мирного неба над головой, чтобы вы с честью и достоинством выполняли высокий долг защитников Родины", - привели в пресс-службе слова губернатора Игоря Рудени.

В мероприятии также приняли участие выпускники Тверского суворовского военного училища, дипломы об окончании которого в этом году получили 65 воспитанников, в том числе шестеро - с золотой медалью.

Тверское суворовское военное училище и Военная академия воздушно-космической обороны входят в число ведущих учреждений военного образования в России. Военная академия готовит командиров, научно-педагогические кадры и выполняет исследования по широкому спектру наук, здесь подготовлено более 16 тысяч высококвалифицированных офицеров, 25 выпускников стали Героями Советского Союза и Российской Федерации. Тверское суворовское военное училище является старейшим из всех суворовских училищ России. В 2018 году учебное заведение отметило 75-летие. С 1943 года учреждение выпустило свыше 15 тысяч воспитанников, более 70 выпускников впоследствии стали генералами.

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