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Минобороны обнародовало документы о защите Брестской крепости

Среди документов на сайте ведомства представлено, в частности, одно из первых донесений об артобстрелах крепости
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Минобороны России рассекретило документы из фондов Центрального архива, которые повествуют о подвиге защитников Брестской крепости.

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Материалы опубликованы на сайте министерства в специальном историко-познавательном разделе.

"В ходе обороны Брестской крепости бойцы Красной Армии проявили беспримерное мужество, потрясение от которого не скрывал даже враг, именно здесь, у твердыни над Бугом он осознал, что "поход на Восток" не будет для него легкой прогулкой", - говорится в сообщении.

Среди документов одно из первых донесений об артобстрелах крепости, сканы газет с упоминаниями о защитниках гарнизона, указы Президиума Верховного совета СССР о награждении участников обороны. Кроме того, на сайте опубликованы воспоминаниях самих защитников крепости, а также многочисленные наградные листы.

Публикация документов приурочена к памятной дате 22 июня 1941 года - дню нападения германских войск на Брестскую крепость и началу Великой Отечественной войны.

Теги
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