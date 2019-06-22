Минобороны обнародовало документы о защите Брестской крепости

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Минобороны России рассекретило документы из фондов Центрального архива, которые повествуют о подвиге защитников Брестской крепости.
Материалы опубликованы на сайте министерства в специальном историко-познавательном разделе.
"В ходе обороны Брестской крепости бойцы Красной Армии проявили беспримерное мужество, потрясение от которого не скрывал даже враг, именно здесь, у твердыни над Бугом он осознал, что "поход на Восток" не будет для него легкой прогулкой", - говорится в сообщении.
Среди документов одно из первых донесений об артобстрелах крепости, сканы газет с упоминаниями о защитниках гарнизона, указы Президиума Верховного совета СССР о награждении участников обороны. Кроме того, на сайте опубликованы воспоминаниях самих защитников крепости, а также многочисленные наградные листы.
Публикация документов приурочена к памятной дате 22 июня 1941 года - дню нападения германских войск на Брестскую крепость и началу Великой Отечественной войны.