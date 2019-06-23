Минобороны получило два новейших вертолета Ми-28НМ

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Два модернизированных вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник" переданы для эксплуатации в Вооруженные силы РФ, в следующем году будут переданы еще шесть машин. Об этом сообщил глава "Вертолетов России" Андрей Богинский в эфире телеканала " Звезда ".

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"Две машины уже переданы на сегодняшний день Министерству обороны. Они будут подключены к проведению государственных совместных испытаний, к окончанию их. И, соответственно, установочная партия из шести машин должна поступить в ВКС в следующем году", - сказал Богинский.

По его словам, вертолет был модернизирован на основании "сирийского опыта".

В телепередаче также были показаны кадры испытания новой ракеты, создаваемой для вертолетов Ми-28НМ

Президент Владимир Путин поставил задачу к 2028 году поставить в войска 100 модернизированных вертолетов Ми-28НМ.