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Минобороны получило два новейших вертолета Ми-28НМ

Машины были модернизированы на основе "сирийского опыта"
' YouTube/Телеканал Звезда'

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Два модернизированных вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник" переданы для эксплуатации в Вооруженные силы РФ, в следующем году будут переданы еще шесть машин. Об этом сообщил глава "Вертолетов России" Андрей Богинский в эфире телеканала "Звезда".

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"Две машины уже переданы на сегодняшний день Министерству обороны. Они будут подключены к проведению государственных совместных испытаний, к окончанию их. И, соответственно, установочная партия из шести машин должна поступить в ВКС в следующем году", - сказал Богинский.

По его словам, вертолет был модернизирован на основании "сирийского опыта".

В телепередаче также были показаны кадры испытания новой ракеты, создаваемой для вертолетов Ми-28НМ

Президент Владимир Путин поставил задачу к 2028 году поставить в войска 100 модернизированных вертолетов Ми-28НМ.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияБогинский, Андрей Иванович
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