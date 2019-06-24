Экс-главком ВМФ Королев будет назначен вице-президентом ОСК

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Владимир Королев, занимавший ранее пост главнокомандующего Военно-морским флотом РФ, будет назначен на должность вице-президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению. Как сообщил в понедельник президент ОСК Алексей Рахманов, это решение может быть официально оформлено до 11 июля.

"У нас приблизительно в этот же срок [10 июля] появится вице-президент по военному судостроению, фамилию вы его знаете, это звучало в прессе. Привязка очень простая - по мере завершения своих трудовых и служебных отношений с министерством обороны Владимир Иванович [Королев] будет назначен в диапазоне 10-11 июля", - сказал Рахманов на пресс-конференции в преддверии Международного военно-технического форума "Армия-2019".

В мае министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о том, что Королев покидает пост главкома ВМФ, который занимал с 2016 года, и переходит в ОСК. Глава ведомства выразил уверенность, что переход адмирала на работу в корпорацию будет способствовать реализации гособоронзаказа и специальных программ в интересах вооруженных сил и флота.