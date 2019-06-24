Ростех впервые покажет на "Армии-2019" новую станцию радиотехнической разведки

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) впервые покажет новую станцию радиотехнической разведки ПОСТ-3М на международном форуме "Армия-2019". Об этом говорится в сообщении Ростеха, распространенном в понедельник.

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" впервые продемонстрирует модернизированную наземную станцию радиотехнической разведки ПОСТ-3М в рамках открытой выставочной экспозиции международного форума "Армия-2019", - говорится в сообщении.

Как уточняется в релизе, станция ПОСТ-3М, разработанная НИИ "Вектор", полностью автономна и способна пеленговать и распознавать тип радиолокационных станций (РЛС) противника по излучению, а также определяет, на каком объекте она установлена. Основное преимущество ПОСТ-3М - мгновенный круговой обзор. Вся аппаратура станции размещена на одном шасси, а боевую задачу выполняет экипаж из двух человек.

Объектами мониторинга ПОСТ-3М являются радиолокационные станции самолетов, вертолетов, беспилотников, кораблей. Также станция предназначена для слежения за наземными РЛС в пунктах управления войсками, на авиационных базах, посадочных площадках, стартовых и огневых позициях. В мирное время станция может вести непрерывный мониторинг радиоэлектронных средств группировок вооруженных сил и фиксировать их учебно-боевую активность.

Как отметил гендиректор НИИ "Вектор" Сергей Скорых, слова которого приводят в Ростехе, "радиоэлектронное излучение - это уникальный "почерк" военной техники, анализ которого позволяет точно определить тип излучающего средства и характер его активности". Он добавил, что данные радиотехнической разведки позволяют заблаговременно предупреждать командование об угрозах безопасности и своевременно их парировать. Скорых также сообщил, что ПОСТ-3М уже востребована на международном рынке.

Форум "Армия-2019" будет проходить с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.