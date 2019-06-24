ЦНИИТОЧМАШ покажет двуствольный автомат на форуме "Армия-2019"

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. ЦНИИТОЧМАШ (входит в Ростех) продемонстрирует на форуме "Армия-2019" двуствольный автомат АО-36. Об этом говорится в пресс-релизе Ростеха, распространенном в понедельник.

"Центральным экспонатом станет разработанный в 1965 году двуствольный 5,6-миллиметровый автомат АО-36", - отмечается в сообщении. Он способен производить выстрел сразу из двух стволов, при этом пули во время полета влияют друг на друга, что приводит к увеличению рассеивания.

Автомат будет представлен в рамках ретро-экспозиции неизвестных широкой публике образцов экспериментального оружия, разработанного институтом в 1960-1980-х годах. Посетители также смогут увидеть "автоматы АО-34, АО-38М, АО-40, АО-36 и пулемет АО-22М, которые по разным причинам не пошли в серийное производство", уточняется в пресс-релизе.

Как отметил индустриальный директор Ростеха Сергей Абрамов, разработки, которые покажут на "Армии-2019" повлияли на развитие боевого стрелкового оружия. "К 75-летию ЦНИИТОЧМАШ мы раскрываем архивы института и впервые показываем публике экспериментальные образцы. Хотя эти разработки не вышли в серию, они повлияли на развитие боевого стрелкового оружия, поскольку примененные в них конструкторские решения были использованы в других образцах", - приводятся его слова в пресс-релизе.

Так, 5,6-мм автомат АО-40 стал прототипом разработанного на Ижевском машиностроительном заводе и принятого на вооружение российской армией в 1997 году 5,45-миллиметрового автомата АН-94, а используемая в АО-38М схема автоматики была взята за основу при разработке автоматов СА-006 (Ковровский механический завод, 1966-1972 годы), АЛ-7, АЛ-9 (Ижмаш), АЕК-971, АЕК-973 (Ковровский механический завод).