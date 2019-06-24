"Техмаш" покажет на "Армии-2019" новые подкалиберные снаряды "Манго-М" и "Свинец-2"

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Концерн "Техмаш" (входит в Ростех) покажет на выставке "Армия-2019" новые танковые подкалиберные снаряды "Манго-М" и "Свинец-2", способные поражать практически любую бронетехнику на дальности 2 км. Об этом говорится в сообщении Ростеха, распространенном в понедельник.

"Новые снаряды калибра 125 мм - выстрел "Свинец-2" и экспериментальный образец "Манго-М" - предназначены для стрельбы по бронированным целям, таким как танки, в том числе с усиленной динамической защитой, самоходные артиллерийские установки и амбразуры. Боеприпасы могут применяться для стрельбы из гладкоствольных танковых пушек Д-81 (2А26, 2А46М)", - говорится в сообщении.

Как отметил индустриальный директор Ростеха Сергей Абрамов, слова которого приводятся в сообщении, это новейшие боеприпасы, бронепробиваемость которых увеличена более чем на 20%. "Если штатный выстрел пробивает 230-миллиметровые преграды, то для "Манго-М" этот показатель равен 280 мм, а для выстрела "Свинец-2" - 300 мм", - сказал Абрамов, добавив, что новые снаряды смогут поражать практически любую бронетехнику вероятного противника на дистанции более 2 км.

В свою очередь, гендиректор "Техмаша" Владими Лепин сообщил, что "Манго-М" - экспортно-ориентированный выстрел, одним из его главных преимуществ является полная совместимость с автоматом заряжания танков Т-72 и Т-90.

Форум "Армия-2019" будет проходить с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.